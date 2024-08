Como Berlim se transforma em cidade-esponja

A primeira medida foi a construção de imensas bacias subterrâneas de transbordamento. Elas funcionam como enormes áreas de estacionamento de águas residuais. Quando chove, a água da área ao redor é coletada na bacia e depois bombeada para uma estação de tratamento.

Nove dessas instalações já foram concluídas, inclusive uma sob o Mauerpark, um popular ponto de encontro no bairro de Prenzlauer Berg, onde ficava parte do Muro de Berlim.

A maior bacia de águas residuais do centro da cidade ainda está sendo construída, e terá mais do que o dobro do tamanho da que já existe no Mauerpark. Com 30 metros de profundidade, o receptáculo circular de concreto conterá quase 17 mil metros cúbicos de água da chuva quando estiver concluída em 2026 – o equivalente a sete piscinas olímpicas.

Redução de transbordamentos de esgoto

Quando chove muito e o sistema de esgoto de Berlim corre o risco de transbordar, a água excedente é armazenada nas bacias. Em seguida, é bombeada para uma usina de purificação antes de ser liberada de volta para os canais e rios de Berlim, quando a chuva cessa.

Isso evita que fezes e águas residuais sejam despejadas no rio Spree durante chuvas fortes, explica Astrid Hackenesch-Rump, porta-voz da Berliner Wasserbetriebe (BWB), empresa responsável tanto pelo abastecimento de água potável como pelo gerenciamento e tratamento de águas residuais em toda Berlim.