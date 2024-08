Quando Recife virou alvo do Império por tentativa separatista

"Não há uma documentação minuciosa sobre como foi esse bombardeio, onde miraram, quantas pessoas morreram… Quando eles bombardearam a Confederação estava se desmanchando", afirma o historiador Marcus de Carvalho, também professor na UFPE. De acordo com o historiador, o Recife tinha, na época, de 25 mil a 30 mil habitantes — incluindo na cifra os escravizados.

De inspiração liberal, buscando um modelo semelhante ao dos Estados Unidos, a Confederação do Equador havia sido proclamada em 2 de julho e pretendia criar uma nação autônoma constituída pelas então províncias de Pernambuco, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Sergipe e Alagoas.

Seus líderes — os principais eram o escritor, religioso e político Frei Caneca (1779-1825) e o político Manoel de Carvalho (1774-1855) — estavam descontentes com os rumos do Brasil independente sob as rédeas do imperador dom Pedro 1º (1798-1834).

A retaliação foi intensa. O imperador reduziu para menos da metade a província de Pernambuco e contratou uma tropa de mercenários para sufocar o movimento. Foi quando o britânico Cochrane entrou em cena.

Ele partiu do Rio de Janeiro em 1º de agosto, com Lima e Silva e uma tropa de 1,2 mil soldados. Conforme conta o historiador Bruno Augusto Dornelas Câmara, professor na Universidade de Pernambuco (UPE) e autor do livro A Confederação do Equador: Uma Breve História de Um Movimento Revolucionário, a divisão naval era formada por cinco embarcações: a nau Dom Pedro, o brigue Maranhão, a corveta Carioca e os dois transportes Harmonia e Caridade.

Desembarcaram em Alagoas entre os dias 14 e 16 de agosto e de lá partiram, por terra, até o Recife. "Formou-se um exército, pois eles foram arregimentando outros indivíduos [pelo caminho] para lutar [contra os separatistas] ", diz Câmara. No total, calcula-se que as tropas de defesa do império tenham somado 3,5 mil homens.