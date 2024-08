Espada samurai de 400 anos é achada em Berlim - e ninguém sabe como ela chegou lá

A espada curta, conhecida como wakizashi, data do século 17, segundo informou o Escritório de Monumentos Estaduais de Berlim. Foi somente durante o trabalho de restauração no Museu de Pré-História e História Antiga que os especialistas perceberam que estavam lidando com um fragmento de uma wakizashi, espada tradicionalmente usada por samurais.

Punho do período Edo

O punho da espada, que tinha danos graves causados pelo calor, manteve partes de sua bainha de madeira, assim como fragmentos de seu invólucro de tecido e pele de arraia. O punho foi datado do chamado período Edo, entre os séculos 17 e 19. A lâmina é muito mais antiga e pode até ser do século 16.

A restauração revelou detalhes fascinantes: parte do punho foi decorada com o desenho de daikoku, um dos sete deuses da sorte do Japão. Além disso, a lâmina, embora tenha sido encurtada em algum momento de sua história, foi decorada com motivos de crisântemo e água, típicos do período Edo.

As radiografias feitas antes da restauração trouxeram mais revelações. Embora não tenha sido encontrada a assinatura do ferreiro, foi confirmado que a lâmina era originalmente mais longa, reforçando a hipótese de que a wakizashi foi cortada para um novo uso.

Origem desconhecida

Ainda é um mistério como essa espada japonesa chegou a Berlim. Algumas teorias sugerem que ela pode ter sido um presente diplomático durante a Missão Takenouchi em 1862 ou a Missão Iwakura em 1873, quando enviados japoneses visitaram a Europa para estabelecer relações. Mas não foi encontrada nenhuma ligação direita com o local encontrado que comprove essa teoria.