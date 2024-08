Venezuela: oposição protesta, e Maduro celebra - Um mês após pleito polêmico, centenas vão às ruas contra o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, que também mobilizou sua base para comemorar sua reeleição.Centenas de opositores venezuelanos protestaram nesta quarta-feira (28/08) contra o presidente Nicolás Maduro, que também mobilizou sua base para comemorar sua reeleição há um mês, em meio a acusações de fraude.

Sob o lema "Ata mata sentença", a oposição se reuniu para defender as atas de votação publicadas pela PUD – segundo as quais González Urrutia ganhou a presidência por uma ampla margem – contra a decisão do Tribunal Supremo de Justiça (TSJ), controlado por juízes chavistas, que validou a vitória de Maduro.

A líder da oposição, Maria Corina Machado, acompanhou a manifestação em Caracas, a terceira da qual participou desde que entrou na clandestinidade em 1º de agosto. Ela chegou camuflada com um moletom preto, subiu no caminhão que servia de palco e, após seu discurso, saiu em uma motocicleta.