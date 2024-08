Como regimes autoritários se beneficiam do conflito em Gaza

Apesar dos ganhos que alguns autoritários possam ter extraído da guerra em Gaza, a questão também pode ser uma faca de dois gumes. A causa palestina é cara à maioria das pessoas comuns no Oriente Médio. Muitos cidadãos têm se queixado de que, apesar da defesa retórica da causa dos palestinos, a maioria dos líderes árabes não fez o suficiente para viabilizar um cessar-fogo.

Mas as coisas não podem continuar assim, segundo argumentou Marc Lynch, professor de ciência política e relações internacionais na Universidade George Washington, em artigo publicado em abril na revista Foreign Affairs.

Os líderes árabes "estão entre os praticantes mais experientes de realpolitik no mundo, e eles têm um histórico de ignorar as preferências de seu povo", escreveu Lynch. "Eles frequentemente vendem até mesmo os movimentos mais descaradamente cínicos e interesseiros como sendo a serviço dos interesses dos palestinos ou em defesa da honra árabe."

O professor, porém, ponderou que os governantes podem em breve descobrir que os problemas do conflito em Gaza são maiores que quaisquer vantagens.

"Manter-se no poder (...) significa não apenas evitar protestos massivos que ameacem o regime, mas também estar atento a potenciais fontes de descontentamento", escreveu Lynch. "Com quase todos os países árabes fora do Golfo [Pérsico] sofrendo com problemas econômicos extremos e, consequentemente, exercendo repressão máxima, os regimes têm que ser ainda mais cautelosos ao responder a questões como o conflito israelo-palestino."Autor: Cathrin Schaer