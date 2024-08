O agosto das mulheres

"Eu choro toda vez que vejo um atleta brasileiro em cena": foi uma das frases que mais ouvi nas duas semanas de Jogos Olímpicos. Curioso. E o choro virou pranto – de alegria e de um nacionalismo que talvez nos fizesse falta – todas as vezes que subimos ao lugar mais alto do pódio.

Bandeira hasteada, mão no peito, hino na garganta

E como não poderia faltar nessa deliciosa pieguice nacionalista, todas as entrevistas das campeãs olímpicas brasileiras foram feitas sob o manto da superação. Histórias de mulheres que passaram por muitas intempéries antes de chegar no topo do Olimpo. Esse não é um manto falso, mas pode ser perigoso quando costuma ser a única possibilidade de falarmos das histórias de "sucesso" de mulheres pobres, periféricas, negras, indígenas. E, vale lembrar, dentre nossas quatro medalhistas de ouro, três são mulheres negras e uma é nordestina. Mulheres que, geralmente, não vemos sendo campeãs de muita coisa no mundo em que vivemos.

Talvez seja exatamente esse o nosso problema: conhecer pouco a diversidade que é ser mulher, sobretudo no Brasil.

Em meio aos Jogos Olímpicos, participei de uma banca de uma bela tese de doutorado, na qual a candidata revisitou boa parte da literatura brasileira, demonstrando como mulheres que poderiam ser as nossas medalhistas – ou as mães delas –, tiveram um lugar diminuto nos romances que foram escritos por autores brasileiros.

A tese focava especialmente na figura da empregada doméstica, uma das atividades que mais emprega pessoas no Brasil e que é massivamente executada por mulheres. Mesmo tendo uma representatividade tão grande (sem falar em toda história que essa categoria carrega), nunca foi protagonista das muitas histórias que encheram os livros e as telenovelas do país.