OMS anuncia tréguas em Gaza para vacinação contra pólio - Israel e o Hamas concordaram com três pausas separadas de três dias em diferentes áreas da Faixa de Gaza, para permitir imunização de crianças do território, que registrou primeiro caso da doença em 25 anos.Israel e o grupo radical islâmico Hamas concordaram com três pausas humanitárias separadas de três dias em diferentes áreas da Faixa de Gaza para permitir que as autoridades de saúde da ONU administrem vacinas contra a poliomielite no território, informou nesta quinta-feira (29/08) a Organização Mundial da Saúde (OMS). A campanha deve ter início neste domingo.

No começo do mês, Gaza registrou seu primeiro caso da doença em 25 anos.

"Da maneira como discutimos e concordamos, a campanha começará no dia primeiro de setembro, no centro de Gaza, por três dias, e haverá uma pausa humanitária durante a vacinação", disse Rik Peeperkorn, representante da agência para os territórios palestinos.