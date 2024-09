Macron nomeia ex-negociador do Brexit como primeiro-ministro

Macron foi reeleito para a presidência em abril de 2022, mas governa com minoria no Parlamento e sob ameaça de um voto de desconfiança dos deputados, o que o obrigaria a dissolver o governo e convocar novas eleições antes do fim de seu mandato, em 2027.

O primeiro desafio de Barnier é orçamentário: o Ministério das Finanças francês alega que é necessário cortar dezenas de bilhões de euros.

Aos 73 anos, com passagens pelo Ministério do Exterior e da Agricultura, ele será o premiê mais velho da história moderna francesa – em contraste com o antecessor, Gabriel Attal, que era o mais jovem no cargo.

O líder esquerdista Jean-Luc Mélenchon criticou a nomeação, acusando Macron de criar um governo que não reflete a vontade popular.

Já a Reunião Nacional de Marine Le Pen, o maior partido na Assembleia Nacional, disse que não rejeitaria Barnier de imediato caso ele cumpra algumas condições – entre elas o apoio a uma reforma eleitoral e à dissolução do Parlamento o mais rápido possível, algo que poderia acontecer já em julho, um ano depois da nova eleição.

Embora tenha feito carreira como conservador moderado, o novo premiê endureceu o discurso contra a migração em 2021, numa tentativa de se qualificar para a disputa à presidência francesa. A candidatura acabou naufragando por falta de apoio de seu próprio partido.