Polícia mata suspeito armado próximo a consulado de Israel em Munique e fala em "atentado terrorista" - Homem armado disparou antes de ser abatido, em caso tratado pela polícia como atentado terrorista. Episódio ocorre no aniversário de 52 anos do atentado nos Jogos Olímpicos de Munique, que matou 11 atletas israelenses.A polícia alemã baleou nesta quinta-feira (05/09) um suspeito próximo a um arquivo de documentos da era nazista e ao Consulado-Geral de Israel em Munique, na Baviera, a poucos metros do centro histórico da cidade.

O suspeito, um homem de 18 anos nascido na Áustria, portava uma arma de cano longo e chegou a efetuar disparos antes de ser interceptado e morto pelos agentes. Não houve outros feridos.

A polícia trata o caso como atentado terrorista contra o consulado israelense, mas disse que ainda investiga a motivação do crime.