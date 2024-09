Bálcãs mostram que islã também é parte da história da Europa

A desintegração da Iugoslávia e a Guerra da Bósnia acentuaram as fronteiras entre etnias e religiões. Juridicamente, Estado e religião são separados em todos os países do Balcãs. Mas durante e após a guerra, a religião tornou-se um fator político e de identidade mais forte.

Mesmo assim, em comparação com o Oriente Médio ou as metrópoles da Europa Ocidental, as posturas liberais do islã nos Bálcãs e sua forte rede de relações sociais tornam essa vertente da religião mais resiliente contra tendências radicais e violentas.

As raízes da Europa também são islâmicas

Muçulmanos, cristãos e judeus convivem no sudeste europeu há séculos. Apesar disso, até hoje a Europa reluta em ver os muçulmanos dos Bálcãs como parte do continente. Eles seriam os "outros", de acordo com o autor britânico-paquistanês Tharik Hussain, que atribui essa visão ao fato de muitos muçulmanos na região terem vivido sob domínio otomano.

"Os otomanos eram vistos como inimigos da Europa cristã-ocidental, que deu origem à identidade europeia moderna", explica Hussain no livro Minarets in the Mountains: A Journey into Muslim Europe (Minaretes nas montanhas: uma jornada à Europa muçulmana, em tradução livre). "Essa identidade inclui também uma postura anti-muçulmana, que é parte do DNA da Europa."

Essa visão faz de "muçulmano" e "europeu" duas categorias identitárias mutuamente excludentes. Mas a história do islã nos Bálcãs mostra que as raízes da Europa são cristãs, judaicas e islâmicas.