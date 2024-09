Checagem: verdades e mentiras do debate de Kamala e Trump

Afirmação: "Se Donald Trump for reeleito, ele assinará uma proibição nacional do aborto", afirmou Harris. "Entenda que em seu Projeto 2025 haveria uma proibição nacional do aborto."

Checagem da DW: Falso

O Projeto 2025 é um documento de quase mil páginas publicado pela Heritage Foundation em 2023. Ele consiste em propostas detalhadas de políticas elaboradas por centenas de conservadores, que esperam que Trump as adote se for reeleito. O projeto não menciona especificamente uma proibição nacional do aborto, mas certas ideias que poderiam levar à proibição do aborto em todo o país.

É difícil prever qual seria a posição de Trump em relação a uma proibição nacional do aborto se ele fosse reeleito presidente dos EUA. Entretanto, ele nunca declarou explicitamente que imporia uma proibição nacional. Trump evitou responder a essa pergunta várias vezes, inclusive durante o debate, quando deixou de dar um claro "sim" ou "não".

A vice-presidente Kamala Harris fez referência ao Projeto 2025 em sua alegação, afirmando que uma proibição nacional do aborto faz parte do documento. No entanto, Trump tem se distanciado repetidamente do projeto. Durante o debate, ele disse: "Não tenho nada a ver com o Projeto 2025. Isso está lá fora. Eu não o li. Não quero ler, propositalmente. Não vou ler".

Pior taxa de desemprego desde a Grande Depressão?