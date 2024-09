Como os presidenciáveis dos EUA usam e abusam da música em campanhas - Uso de jingles em campanhas remonta a George Washington e pop entrou em cena com Reagan. Mas nem todos os artistas gostam de ser associados a candidatos - como a banda The White Stripes, que está processando TrumpAssim como um boxeador precisa de uma música para o aquecimento, todo candidato à presidência dos EUA precisa de um "playlist de campanha". Isso pode ser uma honra para bandas e músicos, mas nem sempre. Como, por exemplo, com a banda namericana The White Stripes que está tomando medidas legais contra o candidato republicano à Presidência Donald Trump, após o ex-presidente usar o super hit do grupo Seven Nation Army sem autorização. Com essa ação, o grupo quer garantir que a música não possa ser mencionada ou tocada pelos republicanos. Jack White, vocalista e guitarrista da banda, publicou uma foto do processo no Instagram.

Em agosto, a cantora canadense Céline Dion anunciou que não toleraria que sua música My Heart Will Go On fosse usada para a campanha eleitoral de Trump. Nos EUA, os músicos têm a oportunidade de tomar medidas legais contra o uso de suas músicas em palanques políticos, diferentemente de países como a Alemanha, onde várias reclamações semelhantes de artistas alemães não dão em nada. Já no Brasil, até paródias de músicas em jingles políticos sem autorização dos compositores originais estão proibidas nas eleições 2024.

Nos EUA, a música tem uma longa tradição em campanhas eleitorais, começando com o primeiro presidente dos Estados Unidos: