Harris coloca Trump na defensiva em debate inflamado

Diante das várias tentativas de Trump de associá-la ao presidente Joe Biden e suas políticas, Harris retrucou dizendo: "Você não está concorrendo contra Joe Biden. Você está concorrendo contra mim."

O debate começou com uma pergunta dirigida a Harris que tocou no que é considerado um ponto fraco da candidata democrata: "Você acredita que os americanos estão em melhor situação do que estavam há quatro anos?"

Harris fugiu um pouco da questão, respondendo: "Fui criada como uma criança de classe média e, na verdade, sou a única pessoa neste palco que tem um plano para elevar a classe média e os trabalhadores dos Estados Unidos" – outra cutucada em Trump, desta vez na origem rica do magnata.

Para a professora de ciências políticas Laura Merrifield Wilson, da Universidade de Indianápolis, Harris tinha um bom motivo para evitar a questão que lhe havia sido feita. "Ela tem dificuldade em se diferenciar de Biden nesse aspecto", disse Wilson à DW. "Você pode analisar algumas medidas econômicas e dizer que a economia pode estar indo bem, mas para a maioria das famílias americanas, elas estão olhando para suas contas de supermercado e como elas eram muito menores há quatro anos. Não sei se ela abordou exatamente como uma presidência de Harris mudaria isso."

Harris se mostrou bem mais firme no tema aborto – uma questão que passou a definir esta eleição para muitos eleitores, e sobre a qual Trump tem mudado frequentemente de posição ao longo dos anos. No debate, o candidato republicano alegou – erroneamente – que alguns democratas querem legalizar o aborto no nono mês de gravidez ou mesmo executar um bebê após o nascimento.

A fala de Trump levou uma das moderadoras do debate, Linsey Davis, da emissora ABC, a uma resposta direta: "Não há nenhum estado neste país onde seja legal matar um bebê depois que ele nasce."