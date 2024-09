México aprova polêmica reforma judicial que prevê eleição de juízes por voto popular

O texto impõe ainda um teto de salários ao funcionalismo público do Judiciário, para que nenhum funcionário possa ganhar mais que o presidente da República.

Vitória de Obrador

A reforma é uma grande vitória para Obrador, que entrega o cargo à sua sucessora, Claudia Sheinbaum, em 1º de outubro.

Obrador defende a medida afirmando que ela garante que o Judiciário mexicano vai atender aos interesses do povo, e não à elite ou a criminosos.

Críticos, no entanto, veem a reforma como um ataque à independência do Judiciário e temem um desequilíbrio institucional em favor do partido governista e do crime organizado.

"Juízes deveriam ter um mandato garantido e ser protegidos de influência política, de modo a garantir que eles possam tomar decisões baseados apenas nos fatos de um caso e de acordo com a lei", disse a ONG Human Rights Watch ao criticar a reforma.