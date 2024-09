Austrália retira medalhas de militares acusados de crimes de guerra no Afeganistão - Comandantes e ex-militares serão destituídos de suas condecorações devido a alegações de crimes de guerra cometidos durante a guerra do Afeganistão. Decisão foi tomada após investigação que durou quatro anos.A Austrália vai retirar as condecorações de antigos comandantes militares que serviram no Afeganistão, cujas unidades estiveram envolvidas em crimes de guerra, segundo o ministro da Defesa, Richard Marles, nesta quinta-feira (12/09).

Marles declarou que a decisão é necessária "para corrigir os erros do passado".

Uma investigação oficial que abordou um período de 11 anos, de 2005 a 2016, concentrou-se na morte de 39 civis e prisioneiros no Afeganistão pelas forças especiais de elite da Austrália.