Ozempic e o retorno do culto à magreza extrema

O termo bastante problemático "heroína chique", que glorifica o abuso de drogas e o tamanho 0, foi popularizado pelo fotógrafo Davide Sorrenti, que usou a estética em seu trabalho, retratando modelos de pele pálida, olheiras e um corpo muito magro.

Para Khan, "heroína chique" é mais um termo que cria tendências de corpos. "A cada ano, surge uma nova tendência. Definitivamente, o termo ‘heroína chique’ vive um grande retorno para a moda. Antes, era o corpo positivo, mas, de um ano e meio para cá, estamos vendo menos curvas nas passarelas", observa.

Adeus, corpo positivo?

Como uma das poucas modelos plus size do setor, Khan sente o retorno do ideal do tamanho PP. "Muitas vezes tive trabalhos confirmados e depois cancelados após a verificação do meu tamanho, como aconteceu, por exemplo, com um trabalho para a Jean Paul Gaultier", conta à DW.

Particularmente no setor de alta-costura, diz Khan, modelos magras são novamente as preferidas, ecoando o legado controverso deixado por estilistas como Karl Lagerfeld. Entre outras coisas, Lagerfeld é lembrado por declarações gordofóbicas como: "Ninguém quer ver modelos com curvas na passarela", ou por chamar a cantora Adele de "um pouco gorda demais".

Uma reportagem recente da Vogue Business confirma as observações de Khan: na temporada de desfiles de outono/inverno de 2024, menos de 1% das modelos era plus size.