A história de sucesso da recuperação da camada de ozônio

"Graças a um acordo global, a humanidade evitou uma enorme catástrofe de saúde em razão da radiação ultravioleta que jorraria através de um gigantesco buraco na camada de ozônio", comemorou o secretário-geral da ONU, António Guterres, em 2022.

Isso, porém, não quer dizer que o problema esteja no passado. O afinamento na camada de ozônio ainda aparece anualmente sobre a Antártida, variando em forma e tamanho devido a mudanças na temperatura e circulação estratosféricas.

Nos últimos anos, o fenômeno tem aparecido em dimensões consideravelmente grandes. Um buraco que apareceu em setembro de 2023 foi um dos maiores já registrado, chegando a 26 milhões de quilômetros quadrados – uma área aproximadamente três vezes maior do que o território brasileiro.

Apesar de os cientistas não conseguirem explicar completamente o fenômeno, eles acreditam que pode ter ocorrido em consequência do aerossol liberado por erupções vulcânicas massivas no sul do Pacífico, em 2022, e do esfriamento da camada superior da estratosfera causado pelas mudanças climáticas.

O que se sabe, contudo, é que estas são anomalias em meio a uma tendência geral de recuperação. Espera-se que nas próximas duas décadas a camada de ozônio possa se recuperar até atingir a média global de 1980; até 2066 na Antártida e 2045 no Ártico.

Camada de ozônio e mudanças climáticas