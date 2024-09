Incêndios devastam destinos turísticos no país

Em Minas Gerais, a água das cachoeiras de Bom Despacho, em Santa Cruz de Minas, desapareceu. Sem chuva há mais de três meses, a região entre São João Del Rei e Tiradentes, importantes pontos turísticos de Minas Gerais, enfrenta uma seca preocupante. Já o Parque Nacional da Serra Canastra sofreu com queimadas no início do mês. Os incêndios no local já foram controlados.

Queimadas fora do comum e crise climática

As queimadas que devastam diversos pontos turísticos brasileiros são impulsionadas pela seca histórica que atinge o país. No entanto, em muitos casos, o início do fogo tem sido provocado de forma criminosa, segundo especialistas ouvidos pela reportagem.

A destruição das paisagens naturais, como cachoeiras e trilhas, compromete o potencial turístico dessas regiões, além de afetar a infraestrutura local, incluindo pousadas e restaurantes. De acordo com um estudo do Sebrae Nacional, realizado em parceria com o Ministério do Turismo, o ecoturismo representa 60% da receita do setor turístico brasileiro.

"Os turistas, em geral, querem visitar lugares bonitos, agradáveis e com boa infraestrutura. Quando os destinos sofrem com enchentes, temporais, poluição das águas, incêndios e outros, isso afeta diretamente as atividades ligadas ao turismo", enfatiza Marcela do Nascimento Padilha, doutora em Geografia e professora da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ).

Marcello Tomé, coordenador do Programa de Pós-graduação em Turismo da Universidade Federal Fluminense (UFF), alerta que os incêndios não só modificam a "beleza cênica", como também representam perigo à saúde, com a emissão de fumaça e gases tóxicos e o risco de queimaduras ou até morte. "As queimadas podem impedir o acesso e o aproveitamento dos atrativos turísticos, além de causar prejuízos significativos às comunidades locais", acrescenta.