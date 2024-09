Marçal, Datena e os machos descontrolados na política - Debate dos candidatos à prefeitura da maior cidade do país virou uma briga de boteco, daqueles onde homens fazem cadeiras voar. O que aconteceria se uma mulher estivesse envolvida no barraco?A cena rodou o Brasil inteiro e gerou uma tempestade de memes, mas é daquelas que fazem a gente exclamar: "esse não é um país sério". Me refiro ao episódio lamentável que aconteceu no debate dos candidatos à prefeitura de São Paulo no último domingo (15/09), quando o candidato e apresentador José Luiz Datena (PSDB) jogou uma cadeira no também candidato e coach Pablo Marçal (PRTB). Isso aconteceu depois de Pablo provocar Datena gritando a frase clichê do machismo: "você nem é homem pra isso! Você não é homem!".

Parece até piada, mas não é. E sim, o debate dos candidatos à prefeitura da maior cidade do país virou uma briga de boteco, desses onde homens "muito machos" fazem cadeiras voar. "Mostra que é homem! Quem você pensa que é, viado!": quem nunca viu uma briga dessas? Uma baixaria.

Muitos falam, com razão, que Pablo provoca os outros candidatos pedindo por isso. É verdade. Ele segue a cartilha do MBL (Movimento Brasil Livre) de comunicação, aquela que consiste em provocar sem parar o adversário, inclusive com fake news, até que ele se desestabilize. O que o candidato coach faz pode ser chamado de tudo, menos de política séria e democrática. E não deve mesmo ser fácil discutir com alguém assim. Mas isso não significa que você possa se descontrolar e tacar uma cadeira nele.