Aliado de Trump é acusado de ter se declarado "nazista negro" e exaltar escravidão

O Partido Republicano da Carolina do Norte saiu em defesa do candidato, acusando os democratas de lançarem mão de uma campanha difamatória. "Mark Robinson negou categoricamente as acusações feitas pela CNN, mas isso não vai fazer com que a esquerda pare de tentar demonizá-lo através de ataques pessoais", disse o partido, em nota.

As declarações, porém, têm potencial para ameaçar as chances de Trump de vencer a votação na Carolina do Norte, um dos estados onde a disputa eleitoral entre o republicano e a democrata Kamala Harris é mais acirrada.

Robinson, que é vice-governador e ganhou de maneira decisiva as primárias republicanas no estado em março, aparece atrás do candidato democrata Josh Stein em várias pesquisas de intenção de voto.

A campanha de Harris não perdeu a oportunidade para lembrar que Trump elogiou recentemente Robinson, dizendo que ele era "melhor do que Martin Luther King", se referindo ao icônico líder do movimento em prol dos direitos civis e dos negros nos EUA. Outra imagem divulgada pelos democratas mostra Trump e Robinson lado a lado, fazendo o tradicional sinal de positivo.

Até o momento, Trump não comentou o caso. Sua assessoria disse apenas que ele estava "concentrado em vencer a Casa Branca e salvar o país", e que a Carolina do Norte é "parte essencial desse plano". O ex-presidente trouxe Robinson para perto de si em sua campanha na tentativa de ampliar seu apoio entre os eleitores negros.

rc (AP, AFP, dpa, Reuters)