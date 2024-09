Como as festas da Tupperware impactaram a vida de mulheres suburbanas

No entanto, quando seus recipientes foram lançados, não tiveram o sucesso que o empresário esperava. Donas de casa estavam céticas em relação ao baixo custo e à textura oleosa do produto, além de confusas sobre a necessidade de "arrotar" os recipientes para liberar o ar, o que proporciona a vedação.

Foi necessário um exército de vendedores amadores, principalmente donas de casa do subúrbio, para ajudar a marca a se popularizar. Milhares de mulheres nos EUA, e eventualmente em todo o mundo, começaram seus próprios negócios vendendo vasilhas em reuniões caseiras conhecidas como festas da Tupperware. O fenômeno se espalhou pelos EUA e atingiu seu auge nas décadas de 1950 e 60.

A grande responsável pelo sucesso do império Tupperware foi Brownie Wise, uma mãe solteira com pouca educação formal que Tupper escalou como vice-presidente e chefe de vendas. Gênio do marketing com talento especial para vendas, ela ajudou a revolucionar a marca com seus métodos exclusivos.

Anteriormente, Wise havia trabalhado em uma empresa de produtos de limpeza chamada Stanley Home. Ela organizava o que a empresa chamava de "festas em casa" – reuniões entre amigas para vender produtos. Wise logo enxergou ali um mercado para a Tupperware.

Suas animadas demonstrações, que incluíam jogos e arremesso de potes pela sala para mostrar que não se quebravam, educavam os compradores sobre o produto. Na sede da empresa, na Flórida, Wise treinou outras mulheres em seus métodos de venda, criando manuais e introduzindo generosos incentivos para atrair mais vendedoras. Em pouco tempo o produto estava decolando.

Para incentivar seu time de vendas, a empresa criou promoções criativas nas quais as vendedoras competiam por "tudo, desde novos ferros elétricos até uma viagem à Europa com Brownie Wise", conforme descrito em um artigo da emissora pública americana PBS.