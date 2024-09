Ultradireita avança entre eleitores jovens no Leste alemão - Ultradireitista AfD conquistou maior fatia entre eleitores de 16 a 24 anos na eleição estadual de Brandemburgo, desbancando verdes. Vencedores do pleito, social-democratas conseguiram melhores resultados entre idosos.Eleitores do estado de Brandemburgo, no Leste alemão, foram às urnas neste domingo (22/09) para escolher a nova composição do Parlamento local e consequentemente a liderança do novo governo estadual.

Na contagem final, o Partido Social Democrata (SPD), a sigla do chanceler federal Olaf Scholz garantiu a primeira posição na disputa, com 31% dos votos, pouco à frente da ultradireitista Alternativa para a Alemanha (AfD), que obteve com 29%. Na sequência, veio a Aliança Sahra Wagenknecht – Razão e Justiça (BSW), um partido de esquerda com viés socialmente conservador criado em janeiro, com 14%.

Mas, se dependesse apenas dos eleitores jovens, os ultradireitistas da AfD terminariam em primeiro lugar, bem à frente de qualquer rival.