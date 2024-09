Ataques israelenses provocam pânico e fuga em massa do sul do Líbano

Israel e o grupo extremista libanês Hezbollah têm trocado ataques desde que a guerra em Gaza começou no ano passado, mas a campanha militar se intensificou nas últimas semanas.

Netanyahu pede para libaneses "saírem do caminho do perigo"

Na segunda-feira, enquanto o bombardeio já atingia o sul do país, moradores receberam chamadas telefônicas pré-gravadas em nome das Forças Armadas de Israel, dizendo para deixarem suas casas. O primeiro-ministro israelense,Benjamin Netanyahu, também gravou um vídeo pedindo para os libaneses tomarem o aviso com seriedade e "saírem do caminho do perigo". De acordo com seu gabinete, Netanyahu também afirmou que a guerra de Israel não é contra a população do Líbano, mas contra o Hezbollah.

Abed Afou, que havia permanecido em Yater, localizada a apenas 5 quilômetros da fronteira israelense, decidiu fugir quando as explosões começaram a atingir a área residencial do vilarejo.

"Eu estava com uma mão nas costas do meu filho, dizendo para ele não ter medo", disse ele. A família de Afou, com três filhos entre 6 e 13 anos, e vários outros parentes, ficaram horas presos na rodovia enquanto o tráfego se arrastava para o norte. Eles não sabiam onde ficariam, disse ele, mas apenas queriam chegar a Beirute.

"Ninguém esperava que uma escalada tão repentina atingisse até mesmo vilarejos que eram seguros, como Babliyeh, e que não haviam sido bombardeados em guerras anteriores", disse o jornalista libanês Nazir Reda, enquanto estava preso no trânsito na tentativa de alcançar o município de Babliyeh a 25 quilômetros da fronteira com Israel.