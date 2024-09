Brasileiro morre em bombardeios de Israel no Líbano

Assistência à família

O Itamaraty está em contato e presta assistência à família de Ali, originária de Foz do Iguaçu, no Paraná. A localização da mãe do jovem não foi confirmada pelo governo brasileiro.

O ministro da Saúde libanês, Firass Abiad, afirmou nesta quarta-feira que pelo menos "51 pessoas foram mortas e 223 ficaram feridas em vários bombardeios", que também tiveram como alvo vilarejos fora dos redutos do Hezbollah.

Os militares israelenses disseram que continuam seu bombardeio em "larga escala" no sul do Líbano e no Vale do Beqaa, dois redutos do Hezbollah, alegando terem atingido "mais de 280 alvos" da formação pró-iraniana nesta quarta-feira.

"Atacamos para preparar incursão terrestre"

O chefe do Estado-Maior de Israel, Herzi Halevi, disse nesta quarta-feira que os ataques aéreos no Líbano estão preparando o terreno para uma possível incursão terrestre contra o Hezbollah. A afirmação foi feita em declarações dadas após o Exército israelense ter convocado duas brigadas para realizar missões no norte do país.