Lula em Nova York: faça o que eu digo, não o que eu faço - O presidente brasileiro falou bem no salão plenário da ONU. No entanto fica a questão: por que não põe suas ideias em prática no próprio país? Agora as expectativas para a cúpula do G20 são bem modestas.O presidente Luiz Inácio Lula da Silva abriu a Assembleia Geral das Nações Unidas nesta terça-feira (24/09) com apelos incisivos. Como esperado, exigiu mais engajamento dos países industrializados ricos no combate à mudança climática e à fome no mundo. Além disso, instou a uma reforma abrangente da ONU, com a África e a América Latina finalmente representadas no Conselho de Segurança permanente.

Tudo isso já era de se esperar. As reivindicações de Lula são compreensíveis e lógicas, mas são quase lugares-comuns que não se sustentam perante a realidade. Assim, o presidente do Brasil expôs uma série de contradições entre suas exigências e as próprias ações.

Enquanto ele conclama o mundo, sobretudo os países ricos, a finalmente agir contra a mudança climática e a transferir os bilhões necessários a esse fim, o Brasil está pegando fogo por toda parte, sem que Lula tenha, ao que tudo indica, um plano para dar fim à tragédia ecológica no próprio país.