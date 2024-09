Cidades em guerra contra crise de aluguel e turismo excessivo

Aluguel em alta em Barcelona

De acordo com Collboni, o preço do aluguel em Barcelona aumentou 68% nos últimos dez anos, enquanto o preço dos imóveis à venda cresceu 38%. "Para as pessoas que têm uma renda média, isso se tornou um problema real”, disse.

Konstantin Kholodilin, pesquisador do Instituto Alemão de Pesquisa Econômica, estuda o impacto dos alugueis por temporada no mercado imobiliário. "Quanto mais imóveis para estadia de curta duração, maior será o preço do aluguel”, diz. De acordo com Kholodilin, o aumento médio é de 2% a 3%, mas isso varia dependendo da localidade.

Alugueis por curta temporada também fizeram os preços do mercado imobiliário aumentar, já que compradores estão interessados em investir em propriedades que possam alugar para os turistas.

O mercado de alugueis por temporada explodiu desde a criação do Airbnb e outros sites similares. De acordo com o Centro de Estatísticas Europeu, o Eurostat, plataformas online acumularam mais de 700 milhões de pernoites na União Europeia em 2023. Isso é um aumento expressivo em relação as 440 milhões de estadias registradas em 2018. De acordo com a Associação Alemã de Imóveis para Férias, quase metade das pernoites dos turistas na Alemanha são em locais de curta duração em vez de hotéis.

Em consequência, políticos das principais cidades ao redor do mundo estão impondo restrições aos alugueis de curta duração. A regulamentação em vigor em Nova York há mais de um ano é tão radical quanto a de Barcelona. Alugueis por menos de 30 dias em Nova York agora só são possíveis em apartamentos oficialmente registrados e em cujo dono está vivendo. Além disso, é permitido receber no máximo duas pessoas.