Exaustão como estilo de vida

Talvez uma saída para desconstruir esse estilo de vida seja justamente mudar o foco, e sair da lógica "self" de ser.

Hoje, quando ia de carro para a universidade em que dou aula, peguei um trânsito chato e inesperado. Como eu estava com pressa para chegar, me juntei ao buzinaço na boca do túnel engarrafado. E qual não foi minha surpresa ao descobrir que um motoqueiro de aplicativo estava "interditando" uma pista inteira para escoltar um homem em situação de rua e extremamente pobre que decidiu atravessar um dos túneis mais importantes da cidade, com seu carrinho de supermercado e seu cachorro. E aquele homem, que muitos poderiam chamar de louco, atravessou o túnel no tempo que precisou. Tivemos todos que parar. Tivemos todos que esperar. Ainda bem.

Mestre e doutora em História Social pela USP, Ynaê Lopes dos Santos é professora de História das Américas na UFF. É autora dos livros Além da Senzala. Arranjos Escravos de Moradia no Rio de Janeiro (Hucitec 2010), História da África e do Brasil Afrodescendente (Pallas, 2017), Juliano Moreira: médico negro na fundação da psiquiatria do Brasil (EDUFF, 2020) e Racismo brasileiro: Uma história da formação do país (Todavia, 2022), e também responsável pelo perfil do Instagram @nossos_passos_vem_de_longe.

