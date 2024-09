Governo Lula deve proibir uso do Bolsa Família para bets - Banco Central apontou que beneficiários do programa gastaram R$ 3 bilhões em apostas online via Pix somente em agosto. Segundo ministro, Lula pediu "urgentes providências" para reverter a situação.Beneficiários do Bolsa Família não devem mais poder usar o dinheiro do auxílio para gastar em apostas online. Nesta sexta-feira (27/09), o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) afirmou que "criou um Grupo de Trabalho com a Rede Federal de Fiscalização do Bolsa Família e Cadastro Único com objetivo de apresentar uma proposta, até a próxima quarta-feira (02/10), sobre uso de recursos do cartão Bolsa Família com apostas online (bets)".

A iniciativa do governo federal surgiu depois de um levantamento elaborado pelo Banco Central (BC) apontar que inscritos no programa direcionaram cerca de R$ 3 bilhões para bets (casas de apostas eletrônicas) via Pix somente no mês de agosto.

Em nota, o MDS também reiterou "que os programas sociais de transferências de renda foram criados para garantir a segurança alimentar e atender às necessidades básicas das famílias, das pessoas em situação de vulnerabilidade".