Agência da ONU Acnur: uma catástrofe humanitária no Líbano

Em entrevista à DW, a porta-voz do Acnur Shabia Mantoo expõe sua visão do agravamento do conflito, da falta de proteção para a população civil e das expulsões internas no Líbano, e comenta a morte de dois funcionários da Acnur: "Estamos indignados e profundamente entristecidos."

DW: Como é a situação após os mais recentes ataques aéreos de Israel contra o Líbano?

Shabia Mantoo: As ocorrências dos últimos três dias marcam as ofensivas mais intensas contra o Líbano desde 2006. Ivo Freijsen, o representante do Acnur no país, faz referência a uma catástrofe humanitária. Os bombardeios causaram centenas de vítimas entre a população civil.

Foram mortos também dois de nossos colegas: estamos indignados e profundamente entristecidos pelo assassinato desses queridos membros da família do Acnur no Líbano e de um de seus dependentes.

A proteção dos civis é mandatória, e reiteramos o apelo do secretário-geral [da ONU, António Guterres,] a todas as partes para proteger os civis, inclusive os funcionários dos serviços humanitários, nos termos do direito humanitário internacional.

O que faz o Acnur pela população civil, refugiados e deslocados internos do Líbano?