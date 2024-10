"Estrutura de repressão da Petrobras foi modelo para outras empresas na ditadura" - Em entrevista, pesquisadora Luci Praun conta como a estatal perseguiu funcionários durante o regime militar e criou departamento de espionagem que cooperava com outras empresas.Ponto estratégico ao modelo de desenvolvimento seguido pelos militares durante a ditadura, a Petrobras não foi apenas a ponta de lança da industrialização brasileira no período. A estatal também foi laboratório de um projeto ligado à repressão da classe trabalhadora no país, de acordo com Luci Praun, socióloga e professora da Universidade Federal do Acre (Ufac).

Em Petrobras e petroleiros na ditadura, a autora, que assina a obra com outros seis pesquisadores, afirma que, por meio da Divin (Divisão de Informações da Petrobras), a estatal estruturou um centro de espionagem e repressão, que seria referência a outras empresas no país. Não somente sindicalistas e opositores do regime eram perseguidos na empresa, mas também trabalhadores acusados de serem homossexuais.

"Há esse componente moralizante, conservador da ditadura, articulado com a perseguição a esses trabalhadores. Evidentemente isso também demonstra uma forma de expressão da masculinidade dentro do local do trabalho, com a ideia de que há um determinado perfil que não serve para determinadas atividades dentro da Petrobras", diz.