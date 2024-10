Israel lança ofensiva terrestre no Líbano - Após duas semanas de intensos bombardeios contra a estrutura do grupo xiita Hezbollah, Forças de Defesa de Israel iniciam incursões terrestres no sul do Líbano.Israel anunciou na madrugada desta terça-feira (1º/10) ter iniciado incursões terrestres no sul do Líbano, com "intensos combates" em andamento. As operações terrestres no país vizinho começaram duas semanas após uma série de bombardeios contra a estrutura do grupo xiita libanês Hezbollah – incluindo um ataque aéreo que matou seu líder, Hassan Nasrallah – e marcam uma escalada significativa na ofensiva israelense contra a milícia.

Em comunicado, as Forças de Defesa de Israel (FDI) disseram que essas incursões são "limitadas, localizadas e direcionadas, com base em inteligência precisa, contra alvos e infraestruturas terroristas do Hezbollah no sul do Líbano".

As incursões devem acontecer, segundo a breve nota, "em vilarejos próximos à fronteira" entre os dois países contra alvos que "representam uma ameaça imediata às comunidades israelenses no norte de Israel".