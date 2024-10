Embate com Israel pode debilitar ainda mais a economia do Irã

As diferenças ficam ainda mais claras na relação entre o valor total de todos os bens e serviços produzidos em um ano, o Produto Interno Bruto (PIB), e a população. De acordo com dados do Fundo Monetário Internacional (FMI), o PIB per capita no Irã foi de 4.663 dólares no ano passado, enquanto em Israel foi de mais de 52 mil dólares.

Para a classe média, a situação econômica se deteriorou visivelmente nas últimas duas décadas. "O padrão de vida voltou ao que era há 20 anos por causa das sanções", disse Djavad Salehi-Isfahani, professor de economia da universidade americana Virginia Tech, em entrevista à DW.

Corrupção e falta de transparência

De qualquer forma, muito dinheiro se infiltra nas estruturas não transparentes dos que estão no poder em Teerã. No índice da Transparência Internacional, que mede a percepção de corrupção, o Irã ocupa a 149ª posição entre 180 países. Israel está em 33º lugar, em comparação com o 24º lugar dos EUA e o nono lugar da Alemanha.

Particularmente opaco é o papel da Guarda Revolucionária (um exército paralelo) e das fundações religiosas, que controlam partes centrais da economia. Eles não pagam impostos, não precisam apresentar balanços patrimoniais e, acima de tudo, estão subordinados ao chefe político e religioso do Irã, o aiatolá Ali Khamenei.

Insatisfação da população