Reino Unido vai devolver arquipélago disputado para as Ilhas Maurício - Britânicos encerram disputa com ex-colônia sobre a soberania do Arquipélago de Chagos, que remontava aos anos 1960. Acordo prevê que Reino Unido vai poder manter base de Diego Garcia, administrada com os EUAO Reino Unido vai devolver o Arquipélago de Chagos às Ilhas Maurício, no oceano Índico, anunciaram ambos os países nesta quinta-feira (03/10), após um "acordo histórico", que deve encerrar uma disputa que remontava ao final dos anos 1960.

O acordo prevê ainda que os britânicos mantenham uma base militar conjunta com os Estados Unidos na região, que estava no centro da disputa pela soberania do arquipélago.

O acordo, que também foi celebrado pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, garante a permanência da base militar conjunta em Diego García, a maior ilha das 55 que compõem o arquipélago de Chagos, um local estratégico que desempenha um "papel fundamental na segurança regional e global", segundo o Ministério das Relações Exteriores do Reino Unido.