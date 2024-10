A história do alemão que educou indígena como "experimento"

Quando a família de Gensch chegou ao Brasil, o conflito de imigrantes alemães com indígenas estava consolidado no sul do país. O historiador explica que ali os principais povos eram os xokleng, também chamados de botocudos, e os kainkang, conhecido como coroados. Os nativos resistiam à expansão das fronteiras da colonização. "A agressividade se tornou crescente devido ao contato com os colonos, que invadiram seus ambientes de vida", ressalta.

De acordo com Rinke, havia naquela época cerca de 1,5 mil xokleng e 10 mil kaingang. Os alemães e seus descendentes já beiravam os 400 mil nos primeiros anos do século 20. "Essa coexistência nunca foi harmônica", diz ele, enfatizando que a situação era especialmente tensa no Vale do Itajaí. "Foram numerosos enfrentamentos, num claro fracasso de intercâmbio e respeito mútuo."

Os colonos costumavam contratar os chamados "bugreiros" – bugre é um termo pejorativo que era utilizado para se referir aos indígenas – com o objetivo de dizimar os nativos que estivessem atravancando o que viam como "caminho do progresso". Esses mercenários costumavam agir em grupos de oito a 15 pessoas.

"Desenvolveu-se no sul do Brasil uma situação típica do imperialismo colonizador, que pode ser considerada genocídio", argumenta o historiador.

Na imprensa regional de língua alemã, havia debates sobre como resolver a questão indígena. E Gensch costumava defender seus pontos de vista mais humanistas. Segundo Rinke, tais debates "comoveram não somente indígenas e colonos do sul do Brasil, mas também políticos e pessoas interessadas, especialmente dos círculos científicos". A questão era: como tratar adequadamente os povos nativos.

Era a "cultura" dos colonos versus a "selvageria" dos indígenas – para usar a definição vigente na época. O historiador lembra que havia teóricos que diziam "que não havia alternativa ao extermínio". Gensch acreditava no contrário.