Casos de antissemitismo na Alemanha dobram em 2024 - Governo alemão relaciona aumento de crimes ao conflito no Oriente Médio e vê risco de violência no próximo dia 7 de outubro, aniversário de um ano da ofensiva terrorista do Hamas contra Israel.Os casos de antissemitismo registrados pelas autoridades alemãs entre janeiro e outubro de 2024 dobraram em comparação com o mesmo período do ano passado. A polícia investigou 3,2 mil crimes de antissemitismo neste ano, em comparação com os 1,6 mil no ano passado.

Os dados foram divulgados pelo Ministério do Interior da Alemanha nesta sexta-feira (04/10) com o objetivo de fazer um balanço de um ano do ataque realizado pelo grupo extremista palestino Hamas a Israel, em 7 de outubro de 2023. Foram quase 14 registros de crimes contra judeus por dia.

Se considerados apenas os crimes relacionados aos conflitos que acontecem no Oriente Médio, a polícia alemã registrou 8,5 mil crimes com motivação política desde o atentado terrorista de outubro de 2023. Destes, 3,4 mil casos foram tomados como antissemitismo. Os principais crimes registrados foram de danos à propriedade e incitação ao ódio contra judeus.