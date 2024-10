EUA bombardeiam alvos houthi no Iêmen - Americanos voltaram a atacar os rebeldes iemenitas, após o grupo apoiado pelo Irã ameaçar intensificar operações contra Israel.As Forças Armadas dosEstados Unidos bombardearam mais de uma dúzia de alvos no Iêmen controlados pelos rebelde houthis nesta sexta-feira (4/10), destruindo instalações de armas, bases e outros outros equipamentos do grupo apoiado pelo Irã.

A mídia houthi disse que sete ataques atingiram o aeroporto de Hodeida, uma cidade portuária, e a área de Katheib, que tem uma base militar controlada pelos rebeldes.

Outros quatro ataques atingiram a área de Seiyana, na capital Sanaa, e dois ataques atingiram a província de Dhamar. Três ataques aéreos ainda foram registrados na província de Bayda, a sudeste de Sanaa.