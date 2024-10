A aflição no Brasil de quem tem família no Líbano - Primeiro voo com repatriados chega ao Brasil. Em São Paulo, duas moradoras vivem dias tensos, enquanto parentes acordam ao som de explosões ou se deslocam para sobreviver aos bombardeios no país do Oriente Médio.Abraçada aos dois filhos e a mãe, Dala Mahmoud estampava no rosto o desgaste provocado por duas semanas de ataques aéreos até conseguir voltar ao Brasil. "Só o que quero agora é abraçar meus filhos, ficar aqui no sossego, e dormir. Faz 20 dias que eu não durmo, porque ficávamos esperando a qualquer momento uma ameaça que nos obrigaria a ter deixar o local onde estamos", conta a descendente de libaneses de 38 anos, que visitava o país para cuidar do patrimônio do pai – hoje ameaçado de ruir após bombardeios.

Até pousar na Base Aérea de São Paulo na manhã deste domingo (06/10), a bordo do Airbus A330-200 da Força Aérea Brasileira (FAB), Dala e a família conviveram de perto com os bombardeios realizados por Israel desde o começo de outubro em Beirute. O primeiro voo de repatriação trouxe 229 brasileiros vindos do Líbano, após decolar no dia anterior em Beirute, tendo feito com escala em Lisboa. Dos passageiros, dez são crianças de colo. Além disso, também viajaram três animais de estimação.

"Estávamos no bairro onde eles estão atacando agora, então fugimos para uma aldeia entre a capital e o Bekaa. Atacaram lá de novo no domingo, passado, então saímos correndo. Ficamos no aeroporto, de onde deveríamos partir na quarta, mas nosso voo foi cancelado, e a única esperança foi este voo organizado pela embaixada", conta.