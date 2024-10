Oktoberfest divulga balanço final: vendidos 7 milhões de litros de cerveja

Os organizadores disseram que, como de costume, a maioria dos visitantes era mesmo de Munique e do estado da Baviera. O festival, porém contou com um grande número de visitantes estrangeiros vindos, na maioria, dos Estados Unidos, Itália, Reino Unido, Áustria, Polônia, França, Suíça, Espanha e Holanda, além de um aumento sem precedentes de turistas da Índia.

Menos cerveja, mais refeições

Apesar do alto preço das canecas de um litro, que em alguns casos chegava a 15 euros (R$ 90), as vendas de cerveja fluíram normalmente, ainda que menos do que no ano passado. Em torno de 98 mil canecas foram apreendidas pela segurança na saída do evento.

Por outro lado, as vendas de refeições aumentaram 9%. "O campeão de vendas invicto continua sendo o frango assado", disseram os organizadores.

As bebidas não alcoólicas também estavam "em alta demanda como no ano anterior". As mais populares foram água mineral, uma mistura de suco de maçã e água com gás e uma mistura de cola e refrigerante de laranja conhecida como Spezi. A cerveja sem álcool representou em torno de 4% a 5% do total das vendas de cerveja.

"As tendas estavam cheias, mas não superlotadas. A atmosfera era, na maior parte, festiva e alegre, mas relaxada", disseram os organizadores. Os dias mais movimentados foram durante os três fins de semana do período em que transcorreu a Oktoberfest, principalmente os sábados.