Por que a Rússia quer banir "ideologia" de não ter filhos?

O presidente Vladimir Putin apontou a melhoria da taxa de natalidade como uma de suas prioridades e declarou 2024 como o ano da família na Rússia.

Mas a instabilidade política e econômica tem desencorajado os russos a terem filhos. Um estudo realizado em maio de 2023 pela Universidade HSE em Moscou constatou que 30% dos entrevistados que antes queriam ter filhos decidiram adiar ou não tê-los.

E não será uma multa que aumentará a taxa de natalidade no país, argumentam especialistas.

"Para mim, isso parece mais histeria do que política", disse à DW Alexey Raksha, um demógrafo independente de Moscou. "Você pode proibir tudo e isso não fará diferença. Somente o apoio financeiro para famílias com um segundo e terceiro filhos aumentará a taxa de natalidade."

No entanto, de acordo com as projeções do orçamento federal para 2025, o governo russo está planejando cortar os gastos com assistência social e, em vez disso, aumentar sua máquina de guerra.

Espaços seguros deixarão de ser seguros