Renúncia de secretário-geral aumenta pressão sobre sigla de Scholz

Enormes desafios até a próxima eleição

O SPD se reuniu já na noite desta segunda-feira e escolheu Matthias Miersch, de 55 anos, para a sucessão de Kühnert. Assim como Kühnert, Miersch é membro do Bundestag e pertence à ala esquerda do SPD. Ele é ainda o vice-líder da bancada social-democrata no parlamento.

Miersch assumirá o cargo de forma interina. Ele só poderá ser eleito na próxima conferência do partido, marcada para junho de 2025.

Miersch enfrentará enormes desafios. O secretário-geral é uma espécie de gerente administrativo de um partido. Ele representa publicamente o perfil político do partido e precisa saber se posicionar sobre todas as questões políticas da atualidade. Ao mesmo tempo exerce tarefas administrativas, como dirigir a sede do partido, organizar as conferências do partido e as campanhas eleitorais.

E não há mais muito tempo até a eleição nacional de setembro de 2025. A situação atual é crítica: o SPD está há muito tempo em baixa nas pesquisas. O maior grupo de oposição no Bundestag, a CDU/CSU, tem quase o dobro de intenções de voto.

Como se não bastasse, o governo liderado pelo SPD, em coalizão com o Partido Verde e o Partido Liberal Democrático (FDP), passa por grandes turbulências. As diferenças são grandes, e diante dos recentes conflitos sobre o orçamento e a política previdenciária, um fim prematuro do governo não pode ser descartado. Se isso acontecer, o SPD teria ainda menos tempo para organizar sua campanha eleitoral e tentar reverter os baixos índices nas pesquisas.