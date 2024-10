Crise no Líbano vira negócio lucrativo para forças sírias - Militares do regime de Assad e forças de oposição da Síria estão cobrando propinas exorbitantes de refugiados sírios que fogem dos bombardeios israelenses no sul do Líbano.A jornada para fugir da incursão de Israel no Líbano é longa e difícil e, de acordo com aqueles que a fizeram, cada vez mais cara. Em especial para aqueles que deixam o país em direção à Síria.

Famílias relatam que, desde que as bombas começaram a cair no sul do Líbano, forças de segurança têm cobrado propina nos postos de controle entre os países e dentro da Síria, o que torna a viagem inviável para alguns moradores.

O sírio Khaled Massoud e sua família levaram sete dias e tiveram que gastar US$ 1,3 mil (R$ 7,1 mil) para chegar no norte da Síria, após fugirem do Líbano em meio aos bombardeios israelenses. Sua família de seis pessoas, mais a família de sua filha, estão agora em um campo de refugiados perto da cidade síria de Idlib, em uma área controlada por forças de oposição ao regime de Bashar al-Assad.