Guerra na Ucrânia: Zelenski quer mais armas da Alemanha

A situação na zona de guerra não parece boa para a Ucrânia. As autoridades militares ucranianas admitem que suas forças armadas estão sob forte pressão nas frentes leste e sul.

Não se fala mais em um ponto de virada, como foi o caso de algumas semanas atrás, com o avanço ucraniano na região russa de Kursk. Pelo contrário: o Exército ucraniano está agora na defensiva. No início de outubro, o comando da corporação anunciou que havia se retirado da cidade de Vuhledar, no leste do país, que estava em conflito desde o início da guerra.

Mas Lange, especialista em segurança, tem uma visão mais otimista da situação. "A Rússia não está atingindo seus objetivos. Embora esteja progredindo em Donbas, está muito longe de tomar toda a região em 2024. A Rússia também não liberou a região de Kursk. Portanto, não seria muito difícil para a Ucrânia pressionar a Rússia", acredita.

Lange pondera que os aliados da Ucrânia carecem de determinação e também de um plano sobre o que exatamente querem alcançar com seu apoio. Muitos acreditam no "mito de que a Rússia é infinitamente forte", acrescentou.

Partidos populistas na Alemanha contra ajuda à Ucrânia

O cansaço da guerra e o medo de um confronto direto com a Rússia estão se espalhando entre os aliados ocidentais da Ucrânia. Isso também se refletiu nos recentes resultados das eleições em alguns países europeus.