Ativista iraniana tem pena de morte anulada - Suprema Corte do Irã anula sentença imposta a ativista dos direitos humanos Sharifeh Mohammadi. Ela era acusada de pertencer a grupo separatista curdo classificado como organização terrorista pelo regime iraniano.A Suprema Corte do Irã ordenou neste sábado (12/10) a realização de um novo julgamento da ativista pelos direitos das mulheres e dos trabalhadores Sharifeh Mohammadi, e anulou sua sentença de morte. A informação, dada pelo seu advogado Amir Raisian, foi divulgada pelo jornal reformista Shargh.

Mohammadi foi acusada de ser membro do partido Kamala, um grupo separatista curdo sediado no Iraque que as autoridades iranianas classificam como uma organização terrorista. Ela foi condenada à morte no início de julho após ser presa na região de Gilan, no norte do Irã.

O Irã há muito tempo acusa grupos curdos iranianos exilados no Iraque de fomentar a instabilidade no país. O povo curdo habita tradicionalmente partes do sudeste da Turquia, norte do Iraque, oeste do Irã e nordeste da Síria.