China anuncia novo pacote de estímulo à economia - Pequim quer aumentar significativamente a emissão de dívida do governo para reavivar crescimento, em seu maior plano de impulso econômico desde a crise financeira global de 2008.A China anunciou neste sábado (12/09) um novo pacote de estímulo à economia com base em um aumento considerável em sua emissão de dívida pública, no intuito de apoiar os governos regionais, os cidadãos de baixa renda, o mercado imobiliário e os bancos estatais.

Segundo o Ministro das Finanças Lan Foan, o país emitirá 2,3 trilhões de yuans (R$ 1,83 trilhão) em títulos especiais nos próximos três meses para impulsionar a economia, naquele que seria o maior programa de estímulo desde a crise financeira global de 2007-2008.

Lan disse que o teto da dívida será rebaixado para os governos regionais, que terão a liberação de fundos para gastarem em infraestrutura e na proteção aos empregos.