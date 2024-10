Como a "onda coreana" domina o mercado cultural mundial

Na década seguinte, os sucessos se acumularam. A música infantil Babyshark disparou no YouTube e ficou gravada na memória de uma geração. A banda de K-pop BTS acumulou 23 recordes no Guinness Book, incluindo o de maior número de ingressos vendidos para um show online. Parasita, do diretor Bong Joon-ho, ganhou um Oscar inédito para o país, e a série Round 6 se tornou o programa de televisão em idioma diferente do inglês mais assistido da Netflix.

Tamanha exportação cultural valeu cerca de 13,2 bilhões de dólares (R$ 74,2 bilhões) para a Coreia do Sul em 2022 – uma indústria maior do que a dos eletrodomésticos e dos carros elétricos. A maior parte desse valor, porém, foi composta por videogames como o jogo multiplayer online Battlegrounds Mobile, extremamente populares na Índia e no Paquistão.

O governo sul-coreano ainda tem como meta elevar a indústria ao patamar de 25 bilhões de dólares até 2027, com projeto de entrada em novos mercados na Europa e no Oriente Médio.

"Momentos dramáticos" moldam produção cultural

Para o diretor Bong Joon-ho, o segredo do sucesso cultural do país do leste asiático é o fato de todos terem vivido "momentos dramáticos”. Entre eles, estão a Guerra da Coreia nos anos 50, que deixou Seul preso num conflito com seu vizinho do norte, a ditadura militar, a ampla transformação econômica e a transição democrática.

Muitos "passaram por turbulências e eventos extremos" no país, disse Bong. Como resultado, "nossos filmes não podem deixar de ser diferentes”.