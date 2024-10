Organizações ampliam esforços para enfrentar crise no Líbano

"E Abu Dhabi apoia a aliança com os Estados Unidos e Israel com tecnologia de ponta e suas forças armadas, além de enviar e continuar a enviar ajuda a Beirute", explicou Trombetta.

Na sua opinião, isso é feito para "exercer maior influência política no Líbano e fortalecer sua presença no Mediterrâneo Oriental".

Ele também teme que a elite política do Líbano esteja prestes a deixar de priorizar as necessidades da população. "Em um futuro próximo, o foco principal se voltará para a gestão dos fundos de reconstrução", alertou Trombetta.

Ele considera fundamental vincular a ajuda à reconstrução, bem como a distribuição de serviços essenciais e de bem-estar exclusivamente à população civil do Líbano.

Esse esforço de ajuda, contudo, parece estar estagnado. No início desta semana, o apelo liderado pela ONU de mais de US$ 426 milhões (R$ 2,4 bilhões) para a sociedade civil do Líbano permaneceu financiado em apenas 12%, com US$ 53 milhões (R$ 297 milhões) recebidos.

Autor: Jennifer Holleis, Sara Hteit