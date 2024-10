Conflitos na África tiram milhares de crianças da escola

De acordo com dados da ONU e da Unicef, mais de 700 mil crianças em 2021 e 855 mil em 2019 estavam fora da escola no noroeste e sudoeste do país, onde grupos separatistas armados têm como alvo as escolas.

"É bastante alarmante o fato de termos até 2,8 milhões de crianças fora da escola", disse o ativista camaronês Biezel Mafor à DW. "Infelizmente, Camarões não ficou de fora dessa estatística e, com a crise em andamento, é muito triste que essas crianças vejam seus sonhos serem destruídos."

Nos últimos anos, as regiões anglófonas do país estiveram envolvidas em um conflito separatista entre o governo camaronês e grupos separatistas ambazonianos (do sul de Camarões), assim como em lutas internas entre diferentes grupos. Centenas de milhares de pessoas foram deslocadas e milhares foram mortas.

Muitas crianças nessas regiões do país estão fora da escola há anos. Valentine Tameh, professor e sindicalista camaronês, alerta que a situação está piorando.

"Há desolação e desânimo ao ver crianças que estão simplesmente à deriva e não sabem o que a vida lhes reserva no futuro", disse. "A infraestrutura das escolas foi completamente devastada. Muitas partes interessadas na educação estão sendo ameaçadas, sequestradas e até mortas."

Estudantes como Angel Mbah estão entre aqueles cuja educação foi prejudicada pelo conflito armado em andamento em Camarões.