EUA confirmam envio de poderoso sistema antimísseis a Israel - Biden diz que objetivo é reforçar defesa israelense após ataques do Irã. Regime iraniano alerta para riscos a soldados americanos em Israel. Ataque de drones do Hezbollah fere dezenas em cidade israelense.O Pentágono confirmou neste domingo (13/10) que os Estados Unidos enviarão a Israel um sistema avançado antimísseis e uma equipe de militares para operá-lo.

O presidente dos EUA, Joe Biden, disse que o objetivo do envio do chamado Terminal de Defesa Aérea de Altitude Elevada (THAAD) é "defender Israel", após o país se tornar alvo de ataques de mísseis do Irã. O secretário de Defesa dos EUA, Lloyd Austin, autorizou o envio do sistema antimísseis sob a orientação de Biden.

A entrega do THAAD arrisca inflamar ainda mais o conflito no Oriente Médio, apesar dos esforços diplomáticos para evitar uma guerra total.