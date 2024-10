Por que os furacões estão ficando cada vez mais fortes?

Além de aumentar a intensidade dos furacões, a tendência está tornando mais difícil para os meteorologistas prever de forma confiável quando e onde os furacões ocorrerão. "Quanto maiores forem as áreas oceânicas com temperaturas acima de 26°C, maiores serão as regiões onde os furacões poderão se formar”, conclui Friedrich.

A análise da Scientific Reports parece corroborar essa afirmativa, estimando que os furacões atuais têm duas vezes mais chances de evoluir de um furacão fraco (categoria 1) para um forte (categoria 3 ou mais) num prazo de 24 horas.

Além disso, as regiões do Atlântico e do Caribe onde ocorrem os ciclones tropicais também mudaram em reação ao aquecimento do oceano durante o período do estudo.Autor: Zulfikar Abbany , Alexander Freund, Shristi Mangal Pal