Galípolo soa como Campos Neto, e Lula o dispensa das caneladas

Uma entrevista conjunta de Gabriel Galípolo e Roberto Campos Neto marcou nesta quinta-feira a troca de comando no Banco Central. Na contramão da retórica de Lula e do PT, Galípolo distanciou-se da tese segundo a qual o mercado financeiro é 100% feito de terroristas, sinalizou a manutenção da política de juros lunares e disse não enxergar na alta do dólar um ataque especulativo contra o real.

Solidificou-se a percepção de que o novo BC é muito parecido com o velho. A única diferença notável é que, por enquanto, Lula dispensou Galípolo das caneladas que costumava desferir em Campos Neto. No domingo passado, ao receber alta da internação no Hospital Sírio-Libanês, Lula afirmou que "a única coisa errada nesse país é a taxa de juros, que está acima de 12%".

Lula sustentou que a inflação está "totalmente controlada". Declarou que "a irresponsabilidade é de quem aumenta a taxa de juros e não do governo federal". Nesta quinta-feira, autorizado pelos médicos a retornar para Brasília, Lula presenteou Galípolo com o seu silêncio. Começa a perceber que terá que arrumar um alvo novo sobre o qual possa acomodar todas as culpas.